Voorbeschouwing: DVV Trofee Brussel 2020

Nog een week tot de nationale kampioenschappen. De Brussels Universities Cyclocross, de voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee en zondag pas aan zijn tweede editie toe, is de laatste test voor de meeste titelpretendenten. Tenminste voor diegene die er van start gaan. Onder meer Wout van Aert, Laurens Sweeck en Toon Aerts zijn er nog niet bij. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Brussels Universities Cyclocross is de op een na (Kortrijk) jongste telg in de DVV Verzekeringen Trofee. Het was vorig jaar dat de Belgische hoofdstad voor het eerst opdook in het veldrijden. Evenementenbureau Golazo gebruikte daarvoor de licentie van het ter ziele gegane Francorchamps. Dat kon, met toestemming van de UCI en de Belgische Wielerbond, op voorwaarde dat de licentie werd gebruikt voor een cross in Wallonië of het Brusselse gewest.

Het was uiteindelijk een docent sportmarketing aan de VUB en ULB die de site op de campus van de Brusselse universiteit aanbeval. “Dat we in Elsene zowel de Franstalige en de Nederlandstalige campus in het parcours inpassen, is daarbij niet onbelangrijk,”, aldus Golazo-CEO Christophe Impens. “Zo genieten we ook van de politieke steun van beide taalgemeenschappen. En het is een echte Brusselse cross, die zowel door VRT als door RTBF wordt gecoverd.”

Ook de VUB en ULB zijn enthousiast met het event. In de aanloop naar de eerste editie was er weliswaar enige vorm van studentenprotest (de veldrit wordt verreden in volle blokperiode), maar dat ging uiteindelijk om een minderheid en kende geen gevolgen. Komt er ook een derde editie? “Dat is de bedoeling”, aldus Impens. “Al moeten we weliswaar met bepaalde dingen rekening houden. Zo is de campus in volle ontwikkeling. Komen we daardoor niet in de problemen met het parcours? En wat gebeurt er volgend jaar met de kalender? Maar het is de logica zelve dat we een topcross in Brussel op de kalender willen houden.”

Laatste winnaars:

Heren

2019: Mathieu van der Poel

Dames

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

Vorig jaar

Van der Poel van start tot finish

Twee minuten, zo lang hield Mathieu van der Poel de benen stil in Brussel. Daarna jaagde hij het tempo de hoogte in en zette de rest vrijwel meteen op achterstand. Michael Vanthourenhout probeerde wat weerstand te bieden, maar zag snel het nutteloze van zijn inspanning in. Even na halfkoers paste Van der Poel zijn gekende recept verder toe: eens de voorsprong groot genoeg, focussen op het consolideren ervan.

In de tweede wedstrijdhelft kwam Toon Aerts, die voor de start van de wedstrijd Van der Poel nog binnen bereik zag in het DVV-klassement, onder stoom. Hij eigende zich de tweede plaats toe, maar moest toch driekwart minuut toegeven. Zo kon Van der Poel met een geruststellende voorsprong naar de slotmanche in Lille toe.

Aerts werd dus tweede, Michael Vanthourenhout mocht als derde mee op het podium. Er trouwens niet bij, vorig jaar in Brussel: Wout van Aert. De regerende wereldkampioen opteerde voor een – lucratieve – trip naar het Franse La Mézièr, waar hij zijn derde seizoenszege boekte.

Doorbraak Ceylin del Carmen Alvarado

De Brussels Universities CX zal ook herinnerd worden als de wedstrijd van de absolute doorbraak van de jonge Ceylin del Carmen Alvarado. Dit seizoen telt de Nederlandse met Dominicaanse roots al negen overwinningen en stond ze in 19 van de 21 wedstrijden waaraan ze deelnam op het podium.

Dan was dat een jaar geleden helemaal anders. Tot voor Brussel had Alvarado alleen het EK U23 op haar naam geschreven. Tot die zesde januari dus. Lucinda Brand, Marianne Vos en Annemarie Worst waren er dan wel niet bij, maar het machtsvertoon dat Alvarado toonde, was indrukwekkend. Met dank aan haar technische kwaliteiten, die ze op de terreinen van de VUB perfect kon aanwenden.

Loes Sels en Laura Verdonschot werden tweede en derde en de enige dames die binnen de minuut van Alvarado bleven. Wereldkampioene Sanne Cant kwam ten val en moest vrede nemen met een zevende plaats. Het zou de Lilse een week later niet beletten om een tiende opeenvolgende Belgische titel te pakken.

Uitslagen Brussels Universities CX 2019:

Heren:

1. Mathieu van der Poel

2. Toon Aerts op 45″

3. Michael Vanthourenhout op 58″

4. Lars van der Haar op 1’07”

5. Eli Iserbyt op 1’20”

6. Jens Adams op 1’31”

7. Corné van Kessel op 1’51”

8. Laurens Sweeck op 2’34”

9. Gioele Bertolini op 3’14”

10. Michael Boros op 3’18”

Dames:

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Loes Sels op 43″

3. Laura Verdonschot op 59″

4. Katherine Compton op 1’12”

5. Nikki Brammeier op 1’20”

6. Maria Alice Arzuffi op 1’50”

7. Sanne Cant op 2′

8. Maud Kaptheijns op 2’01”

9. Ellen Van Loy op 2’08”

10. Kaitlin Keough op 2’22”

Parcours

Een soort parkcross met een aantal stroken over geaccidenteerd terrein met een paar nijdige, steile en technische hellinkjes. Dat is het parcours van de Universiteitscross samengevat in één zin.

De start van de Brussels Universities Cyclocross ligt op een weg die de campus opsplitst in de VUB en de ULB. Na het startschot duiken de renners het veld in aan de Franstalige kant. Daar wacht een golvend parcours met veel hoogteverschil. Eerst krijgen de renners een bosstrook voor de wielen geschoven waar naar boven en naar beneden wordt gelopen. Na een golvende graszone duiken ze via een spectaculaire afdaling richting het parcours op de campus van de VUB.

Een andere publiekstrekker is het ‘amfitheater’ van de VUB, een groene oase in treden waar de studenten tussen de lessen door even tot rust komen. Hier passeren de renners vier keer: twee keer naar beneden en twee keer naar boven. “Een cruciale strook,” aldus parcoursbouwer Erwin Vervecken. “Op deze trappenpartij kan de beslissing vallen.”

Programma

Zondag 5 januari 2020

10u: Dames Junioren (Helen 100 Trophy)

10u45: Heren Junioren

11u50: Heren U23

13u45: Dames Elite (Sack Zelfbouw Ladies Trophy)

15u: Heren Elite

Locatie en entree

Start en aankomst: op de terreinen van de VUB en ULB, Pleinlaan 2, Brussel

Meer info omtrent de bereikbaarheid vind je op de website van de organisatie.

Entree: aan de kassa betaalt u 12 euro. (kinderen < 12 jaar gratis)

Tussenstand DVV Trofee Heren na zes wedstrijden:

1. Eli Iserbyt

2. Mathieu van der Poel op 4’12″”

3. Michael Vanthourenhout op 5’10”

4. Corné van Kessel op 7’28”

5. Tim Merlier op 8’37”

6. Lars van der Haar op 10’36”

7. Toon Aerts op 11’43”

8. Tom Meeusen op 13’39”

9. Laurens Sweeck op 14’13”

10. Jens Adams op 14’50”

Tussenstand DVV Trofee Dames na zes wedstrijden:

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst op 2’06”

3. Yara Kastelijn op 5’11”

4. Eva Lechner op 9’17”

5. Alice Maria Arzuffi op 9’37”

6. Sanne Cant op 11’19”

7. Ellen Van Loy op 12’06”

8. Kim Van De Steene op 15’10”

9. Katherine Compton op 16’17”

10. Lucinda Brand op 20’21”

Favorieten

Heren



Geen Wout van Aert. Die neemt na zijn lange revalidatie nog niet te veel hooi op de vork en is dit weekend alleen in Gullegem van de partij. Geen Toon Aerts. De Belgische kampioen is nog niet voldoende hersteld van zijn ribbreuken en neemt – met het oog op het BK – geen risico. Geen Laurens Sweeck. Die legt op Mallorca de laatste hand aan zijn voorbereiding op dat Belgisch kampioenschap. En geen Tom Pidcock, die maar een paar wedstrijden van de DVV betwist.

Dan moeten we eerlijk zijn en zeggen dat deze manche toch wat grote namen mist. Er wel bij: de top zes in het klassement van het regelmatigheidscriterium. In volgorde: Eli Iserbyt, Mathieu van der Poel, Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel, Tim Merlier en Lars van der Haar. Samen met Quinten Hermans heb je dan meteen ook alle podiumkandidaten.

De topfavoriet is al meer dan twee maand dezelfde en dat is in Brussel uiteraard niet anders. Net als in Diegem en in Baal vindt Mathieu van der Poel ook op de site van de Brusselse universiteit een parcours op maat. De ploegmaats Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zullen ook hier wellicht de enige zijn die in de aanvangsfase Van der Poel een tijdlang proberen te volgen. Het Pauwels Sauzen-Bingoalduo krijgt in dat duel voor de podiumplaats ongetwijfeld concurrentie van het Tormansduo Quinten Hermans – Corné van Kessel.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout

* Quinten Hermans, Corné van Kessel, Tim Merlier

Dames

Het drietal Alvarado-Worst-Kastelijn, aangevuld met Marianne Vos. Dat is met voorsprong het kwartet dat ook in Brussel zal strijden voor de zege. Met opnieuw Ceylin del Carmen Alvarado als dé topfavoriete. Exact een jaar na haar doorbraak op het hoogste niveau, zal de 21-jarige ploegmate van Van der Poel maar al te graag bevestigen.

Annemarie Worst lijkt ons haar voornaamste belaagster te worden, gevolgd door Yara Kastelijn, die technisch net dat tikkeltje minder begaafd is dan Worst en Alvarado. Verder hebben we ook Marianne Vos , Inge van der Heijden en Eva Lechner in ons lijstje staan. Heeft Vos nog meer progressie gemaakt na haar topvijfplaats in Heusden-Zolder? Dan moeten ze Alvarado en co volgende week in Rucphen ook met Vos rekening houden in hun jacht naar NK-goud.

Voor het eerst is in ons favorietenlijstje geen plaats voor wereldkampioene Sanne Cant. Zij moet zich nochtans in haar sas voelen op het technische parcours van Brussel, maar met haar vijfde plaats in Heusden-Zolder en haar vierde in Diegem kunnen we Inge van der Heijden niet langer negeren. Hetzelfde geldt voor Lechner, die vijfde werd in Baal. Met haar MTB-skills kan de Italiaanse ook in Brussel in de top vijf finishen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Annemarie Worst, Yara Kastelijn

* Marianne Vos *, Inge van der Heijden, Eva Lechner

* Marianne Vos kampt met een liesblessure en zal dus niet aan de start staan in Brussel

