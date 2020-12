Voorbeschouwing: Superprestige Heusden-Zolder 2020

Het is druk in veldritland, met zowel zaterdag (Superprestige) als zondag (Wereldbeker) een belangrijke confrontatie op het kerstmenu. Beginnen doen we op het Circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder, waar de zevende manche van de Telenet Superprestige op de agenda staat. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Organisator Koen Monu van Pro-Cycling vzw organiseerde in eerste instantie op het BLOSO-domein in Hofstade. Van 2001 tot 2003 waren dat losse crossen op de internationale kalender, tot Hofstade in 2004 zijn intrede maakte in de Wereldbeker. Na vier WB-edities moest Monu noodgedwongen verhuizen. Michel Van Espen, toenmalig directeur van het plaatselijke BLOSO-centrum was het veldrijden liever kwijt dan rijk.

Monu – in samenwerking met cateraar Frans Bevers – vond echter snel een oplossing. Vanaf december 2008 kon de Kalmthoutenaar in Zolder terecht. En dat was achteraf gezien niet eens een slechte evolutie. Op het Circuit van Terlaemen is immers alle infrastructuur aanwezig die nodig is om een groot event te huisvesten. Bovendien heeft het, naast een geschiedenis in de Formule 1, ook ervaring met grote wielermanifestaties. In 1969 en 2002 werd er een WK op de weg verreden en in 1970 en 2002 werden er al WK’s veldrijden georganiseerd. Dat er gestart en gefinisht wordt op de tarmac van het voormalige F1-Circuit, maakt het helemaal uniek.

Heusden-Zolder, dat steevast plaatsvindt op tweede kerstdag, groeide uit tot een klassieker en bleef al die jaren een vaste waarde in de Wereldbeker. Als toemaatje slaagde Koen Monu er nog in om het WK veldrijden 2016 binnen te rijven. Het was het laatste WK op Belgisch grondgebied, goed voor de eerste van drie opeenvolgende wereldtitels voor Wout van Aert. Mathieu van der Poel triomfeerde ondertussen al vier keer in Zolder. Marianne Vos zelfs vijf keer.

Geen Wereldbeker

Dit jaar verhuist de wedstrijd echter van de Wereldbeker naar de Superprestige. “Een weloverwogen keuze”, vertelt Monu ons. “Eentje met een dubbele reden: financieel was toetreden tot de vernieuwde Wereldbeker quasi onhaalbaar. Bovendien vind ik dat die nieuwe WorldCup zijn mythische karakter wat verloren is. Op termijn hoop ik daar opnieuw deel van uit te maken, maar voorlopig vind ik de formule die Flanders Classics aanbiedt om toe te treden tot de Superprestige – financieel – interessanter.”

“Al is het in coronatijden sowieso geen evidentie om het hoofd boven water te houden”, geeft Monu nog mee. “Gelukkig zijn de gemeente Heusden-Zolder en de eigenaars van het Circuit me goed gezind. Ik kan het Circuit dit jaar gratis gebruiken.” Koen Monu is naast organisator in Heusden-Zolder ook de man achter de Superprestigemanche van Boom en de losse cross aan het Zilvermeer in Mol, die op 16 januari wordt georganiseerd.

Laatste 10 winnaars in Heusden-Zolder:

Heren

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2016: Wout van Aert (wereldkampioenschap)

2015: Mathieu van der Poel

2014: Lars van der Haar

2013: Lars van der Haar

2012: Sven Nys

2011: Kevin Pauwels

Dames

2019: Lucinda Brand

2018: Marianne Vos

2017: Sanne Cant

2016: Marianne Vos

2016: Talitha de Jong (wereldkampioenschap)

2015: Sanne Cant

2014: Marianne Vos

2013: Katherine Compton

2012: Marianne Vos

2011: Marianne Vos

Vorig jaar

Mathieu van der Poel voor de vierde keer in vijf jaar

Een paar favorieten kenden een jaar geleden niet de beste start. Mathieu van der Poel dook pas als tiende het veld in, terwijl wereldbekerleider Toon Aerts in de eerste bocht werd opgehouden door een valpartij en als allerlaatste aan een inhaalrace mocht beginnen. Een ondankbare taak, want de toenmalige Belgische kampioen startte al met een paar zwaar gekneusde ribben.

Voorin wisselden Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout in de openingsfase de koppositie af, in de hoop Van der Poel zo lang mogelijk af te houden. De wereldkampioen maakte zich echter niet druk en schoof rustig op. Intussen kon Aerts – met de opvallende hulp van Zdeněk Štybar – sneller dan voorzien opschuiven.

Iets voor half koers nam Van der Poel resoluut het heft in handen en joeg het tempo de hoogte in bij een technische passage. Corné van Kessel zat aan het wiel en moest lijdzaam toezien hoe de wereldkampioen wegreed. Ook de rest stond erbij en keek ernaar. Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch waren daarna de sterke mannen in de achtervolging, al werd Van der Poel niet meer bedreigd. Hij pakte zijn vierde zege in vijf jaar tijd in Heusden-Zolder.

Een sterke Sweeck sprintte sneller dan Hermans en Vanthourenhout en werd fraai tweede. Gianni Vermeersch, die in de slotfase de rol moest lossen, maakte de top vijf vol. Toon Aerts moest vrede nemen met een 14de plaats, maar omdat ook zijn dichtste belager Eli Iserbyt een slechte beurt maakte, bleef Aerts leider in de Wereldbeker.

Uitslag heren:

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck op 6″

3. Quinten Hermans

4. Michael Vanthourenhout op 9″

5. Gianni Vermeersch op 20″

6. Corné van Kessel op 21″

7. Tim Merlier

8. Joris Nieuwenhuis

9. Lars van der Haar op 37″

10. Thijs Aerts op 59″

Lucinda Brand wint tweede Wereldbeker in vijf dagen tijd

Nadat ze in Namen haar eerste wereldbekerzege pakte, was Lucinda Brand ook in Heusden-Zolder de beste. Het was ook Brand die ervoor zorgde dat zich nog voor halfkoers een kopgroep van vijf vormde. Een vijftal met alleen maar Nederlandse dames. Naast Brand waren dat Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Marianne Vos. Sanne Cant kon haar wagonnetje net niet aanhaken.

Toen het tempo halverwege voorin ietwat daalde, kon Cant zich ei zo na weer bij de koplopers knokken. Maar dat was het sein voor Brand, duidelijk in haar sas op de lange rechte stroken, om er opnieuw de pees op te leggen. Ditmaal knokten alleen Alvarado en Vos zich nog tot op haar wiel. Maar toen de drie opnieuw elkaar het wit uit de ogen keken, kwamen Worst en Van der Heijden opnieuw aansluiten.

In de slotronde ontbond Brand nog maar een keer haar duivels en kon alleen Alvarado aanpikken. De twee stevenden af op een sprint en daarin slaagde de Telenet-Baloise renster erin om haar jongere landgenote af te houden. Worst klopte Vos in de strijd voor de derde podiumplaats. Alvarado nam met haar tweede stek wel de leidersplaats in de Wereldbeker over van Katerina Nash.

Uitslag Dames:

1. Lucinda Brand

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 1″

3. Annemarie Worst op 13″

4. Marianne Vos op 14″

5. Inge van der Heijden op 26″

6. Sanne Cant op 29″

7. Eva Lechner op 34″

8. Shirin van Anrooij op 52″

9. Yara Kastelijn op 1’12”

10. Laura Verdonschot op 1’15”

Parcours

Zowat het gehele parcours bevindt zich binnen de muren van het Circuit van Terlaemen. De omloop in Heusden-Zolder heeft alles wat een moderne topcross nodig heeft. Marc Dierickx (die we ook kennen als de man die in de materiaalpost de fietsen van Mathieu van der Poel aangeeft) is de parcoursbouwer van dienst.

Op de toevoeging van een balkenpassage na (dit jaar voor het eerst in Heusden-Zolder) is de omloop van goed 2,7 kilometer een kopie van die van de voorbije twee jaar. Onder het motto: wat goed is, moet je niet veranderen. Opvallend, welke weersomstandigheden de renners in Heusden-Zolder ook voorgeschoteld krijgen, veel modder moeten ze er niet verwachten. “Met dank aan de typische bos- en zandgrond op Terlaemen. Zelfs na hevige regenval krijg je hier nog steeds een snelle cross”, aldus Dierickx.

Maar dan wel een lastige snelle cross. “Op de vele korte klimmetjes, die elkaar bovendien snel opvolgen, kunnen ze zeker hun explosiviteit kwijt”, vervolgt Dierickx. “En onderschat dat lange stuk asfalt in de start- en finishzone niet. Je ziet dat amper op tv, maar het is licht hellend. Na acht, negen ronden kruipt dat in de kleren. Eén voordeel, omdat de wind meestal vanuit de richting van het Albertkanaal komt, blaast die wel in de rug van de renners.”

Je kan het parcours opdelen in twee helften. Deel één (rechtsboven op de afbeelding) is met de passages door de materiaalposten en over de Sacramentsberg, een stuk ‘heilige grond’ die verboden is voor het publiek. Het tweede deel wordt vooral gekenmerkt door de klimmetjes en technische afdalingen vóór de tribunes (onderaan de afbeelding), waarbij in het verleden meermaals de beslissing is gevallen. Vooral de opeenvolging van de vele hindernissen in de laatste kilometer zorgt ervoor dat explosieve en technisch begaafde renners daar het verschil kunnen maken.

Programma

Programma – zaterdag 26 december 2020

13u40: Superprestige Ladies Trophy

15u00: Telenet Superprestige Elite en U23 Heren

Locatie:

Circuit Zolder, Terlamen, 3550 Heusden-Zolder

Opgelet: door de huidige coronamaatregelen is GEEN PUBLIEK toegelaten op het event.



Deelnemerslijsten:

Tussenstand Superprestige Mannen na Gavere

1. Eli Iserbyt – 84 punten

1. Toon Aerts – 80 punten

3. Michael Vanthourenhout – 69 punten

3. Laurens Sweeck – 66 punten

5. Lars van der Haar – 65 punten

6. Corné van Kessel – 61 punten

7. Daan Soete – 42 punten

8. Quinten Hermans – 36 punten

9. Ryan Kamp – 29 punten

10. Felipe Orts Lloret – 23 punten

Tussenstand Superprestige Dames na Gavere

1. Lucinda Brand – 86 punten

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 84 punten

3. Denise Betsema – 74 punten

4. Yara Kastelijn – 68 punten

5. Annemarie Worst – 66 punten

6. Manon Bakker – 53 punten

7. Sanne Cant – 42 punten

8. Aniek van Alphen – 32 punten

9. Laura Verdonschot – 29 punten

10. Puck Pieterse – 23 punten

Favorieten

Heren

Zowel zaterdag in Heusden-Zolder als zondag in Dendermonde krijgen we het sterkst mogelijke deelnemersveld aan de start. Inclusief Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Maar wel op twee verschillende omlopen en dat merk je ook aan de sterrenverdeling. Van der Poel en Van Aert zijn twee keer dé topfavorieten, maar in Heusden-Zolder geven we een licht voordeel aan de wereldkampioen, terwijl Van Aert een streepje voor krijgt in Dendermonde.

Geen toeval dat Van der Poel al vier keer de beste was op het Circuit van Terlaemen. Op de vele technische stroken in de tweede helft van het parcours kan Van der Poel perfect zijn troeven uitspelen. We herinneren ons duels tussen Sven Nys en Niels Albert in Zolder. Hoe de twee enorm aan elkaar gewaagd waren, maar waar de technisch sterkere Nys in de finale het verschil maakte door drie, vier kilometer per uur sneller de laatste glibberige afdalingen te nemen. Eenzelfde scenario kan zich zaterdag afspelen wanneer Van Aert en Van der Poel samen de finale ingaan.

Ook Tom Pidcock achten we niet kansloos. De jonge Brit zal in Heusden-Zolder veel meer dan in Dendermonde – dat vooral een vermogenscross wordt – tot zijn recht komen. Als Pidcock het niveau haalt dat hij de voorbije weken in Gavere en Namen haalde, doet hij mee voor winst.

Net achter dat trio plaatsen we Vanthourenhout, Hermans en Iserbyt. Michael Vanthourenhout is sinds het Europees kampioenschap de regelmaat zelve en was, op Pidcock na, voorlopig de enige die Van Aert en Van der Poel (figuurlijk) nog in het zicht had de voorbije wedstrijden. Europees kampioen Eli Iserbyt werd in Heusden-Zolder wereldkampioen bij de beloften. Ook hij is technisch voldoende begaafd om een mooi resultaat uit de brand te slepen, ook al lijkt hij conditioneel net over zijn hoogtepunt. Quinten Hermans zet zijn opmars gestaag voort en lijkt net op tijd in vorm om straks in Meulebeke mee te doen voor de medailles op het Belgisch kampioenschap.

Ook Toon Aerts en Laurens Sweeck zijn belangrijke outsiders. In Dendermonde zal Aerts ongetwijfeld meer kans maken, maar in de Superprestige is hij de enige die Iserbyt nog kan bedreigen in de strijd voor eindwinst, dus moet hij ook in Heusden-Zolder vol aan de bak. De laatste negen crossen haalde de Telenet-kopman maar twee keer het podium, maar traditioneel zet de Kempenaar een stap voorwaarts in de kerstperiode.

Laurens Sweeck presteert altijd op het Circuit van Terlaemen. De laatste vier jaar werd hij drie keer tweede en een keer vijfde. In 2014 won hij er de U23-wedstrijd. De Belgische kampioen lijkt daarnaast ook net op tijd opnieuw richting zijn betere vorm toe te groeien. In Essen miste hij het podium alleen na een lekke band.

Onze sterren

**** Mathieu van der Poel

*** Wout van Aert, Tom Pidcock

** Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Eli Iserbyt

* Toon Aerts, Laurens Sweeck, Corné van Kessel, Lars van der Haar

Dames

Ceylin del Carmen Alvarado slaakte woensdag in Herentals een zucht van verlichting. Na zeven opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning, trok ze in het Netepark eindelijk nog een keer aan het langste eind. En net als Van der Poel bij de mannen, geven we ook bij de dames in Heusden-Zolder licht voordeel aan de wereldkampioene, met aan haar technische capaciteiten.

Al betekent dat uiteraard niet dat we Lucinda Brand kansloos achten. Verre van zelfs. Een jaar geleden trok de Rotterdamse er trouwens aan het langste eind in een spurtje met Alvarado. Dit jaar verwachten we ook Denise Betsema in de buurt. De Texelse eindigde de voorbije tien wedstrijden net zoveel keer op het podium en moet amper onderdoen voor Alvarado en Brand.

Er zeker niet bij in Heusden-Zolder: Marianne Vos. Wellicht moeten we het er ook nog doen zonder Annemarie Worst. Beiden gaan zeker van start in Dendermonde, maar Worst tekent nog enig voorbehoud aan voor zaterdag. Dan komen we al snel bij Yara Kastelijn, Clara Honsinger en Sanne Cant uit. Honsinger imponeerde in Gavere en Namen en bevestigde op het loodzware parcours van Herentals. Dan moet ze ook in Heusden-Zolder in staat zijn om mee te doen voor de betere ereplaatsen.

Sanne Cant is nu echt wel op de terugweg. Na Herentals was ze gematigd tevreden met het resultaat, maar ze heeft de laatste weken vooral een stap vooruit gezet en in Heusden-Zolder is Cant meestal op niveau. De kloof met de top drie is nog niet overbrugd, maar ze wordt wel kleiner. Ook van Yara Kastelijn, die de voorbije wedstrijden een paar keer werd teruggeslagen met pech, mogen we verwachten dat ze meedoet voor een topvijfplaats.

Onze sterren

**** Ceylin del Carmen Alvarado

*** Lucinda Brand, Denise Betsema

** Sanne Cant, Clara Honsinger

* Yara Kastelijn, Manon Bakker, Puck Pieterse, Laura Verdonschot, Anna Kay

Weer en TV

Zowel de dames- als de herenwedstrijd wordt gecoverd door Telenet en Proximus (open kanaal) in België en door Eurosport in Nederland. Bekijk hier de volledige TV-kalender. Meteovista.be voorspelt temperaturen rond de zes graden. Het zou in de namiddag droog blijven in Zolder en omgeving.